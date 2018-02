Deel dit artikel:











Daniël Schans blijft bij ACV Daniël Schans probeert voor te zetten (foto: Bennie de Boer/www.acvassen.nl)

VOETBAL - Daniël Schans speelt ook volgend seizoen bij ACV. De 22-jarige verdediger, een vaste waarde in de hoofdmacht van de Asser derde divisionist, begint dan aan zijn vijfde seizoen in de eerste selectie.

Schans speelt zijn wedstrijden dit seizoen vooral als rechtsachter, maar kan ook in het centrum van de verdediging uit de voeten. Dit seizoen scoorde hij twee keer.



ACV is de tweede club van Daniël Schans. Hij begon met voetballen bij HHCombi in zijn geboorteplaats Hooghalen.