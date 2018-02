Deel dit artikel:











Hardrijder (23) in Assen moet rijbewijs inleveren De politie heeft het rijbewijs ingenomen van een 23-jarige automobilist (foto: archief RTV Drenthe)

ASSEN - Een 23-jarige automobilist uit de gemeente Noordenveld is gisteravond aangehouden omdat hij 58 kilometer te hard reed.

Op de Balkenweg in Assen reed hij 108 kilometer per uur, terwijl daar 50 kilometer per uur is toegestaan.



De politie heeft het rijbewijs ingenomen.