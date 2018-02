Deel dit artikel:











Het nieuws in een minuut: 16 februari In de nieuwsminuut onder meer aandacht voor de voorstelling De Kinder van Vrees (foto: RTV Drenthe / Jeroen Willems)

In het nieuws in een minuut van 16 februari: In Hoogeveen gaan ze boren in plaats van heien, om zo de overlast binnen de perken te houden. Theatervoorstelling 'De Kinder van Vrees' in Vries kon rekenen op een staande ovatie, en vanaf 18 februari zijn de foto's van de overleden kunstenares Hermien Keegstra uit Meppel te bewonderen in een expositie.