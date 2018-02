Stelling: Schaatscoach Jillert Anema moet geschorst worden

ASSEN - Zelfs het kabinet gaat zich met de zaak rondom schaatscoach Jillert Anema bemoeien. De PvdA heeft Kamervragen gesteld over de poging tot matchfixing van de schaatscoach op de Olympische Winterspelen in 2014.

De partij wil van het kabinet meer weten over de manier waarop sportkoepel NOC*NSF met de zaak is omgegaan.Als trainer van de achtervolgingsploeg van Frankrijk vroeg de Friese schaatscoach tijdens de Olympische Winterspelen van 2014 in Sotsji aan Oranjecoach Arie Koops of Nederland zich in de eerste ronde tegen Frankrijk wilde inhouden. Dit om verlies van Franse fondsen te voorkomen. Als tegenprestatie bood hij aan dat Oranje altijd zou winnen, ook bij een val.Het aanbod van Anema werd afgewezen. Hij kreeg later van NOC*NSF per brief een waarschuwing. In het verleden werden schaatscoach Ingrid Paul en schaatsster Gretha Smit geschorst voor een soortgelijk voorval. En tijdens de Olympische Spelen in 2016 werd turner Yuri van Gelder naar huis gestuurd door het sportkoepel vanwege een stapavond in Rio. Hij miste daardoor de finale.Wat vindt u? Is de schriftelijke waarschuwing onvoldoende en moet Anema - net als in het verleden gebeurde bij Paul en Smit - geschorst worden? Of is het te laat en is de berisping van het NOC*NSF voldoende?Meepraten over de stelling van vandaag? Bel in de Leste Ronde tussen 17.30 en 18.00 uur naar 0592-331188 of laat jouw reactie achter op Facebook.com/RTVDrenthe Gisteren ging de de stelling over amusement op tv: Amusement hoort alleen thuis op de commerciële omroep . Meer dan 85 procent van de stemmers is het daar niet mee eens en vindt dus dat amusement ook op de publieke omroep thuishoort. In totaal brachten 1.515 mensen een stem uit.