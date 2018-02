Deel dit artikel:











Twee jaar na sluiting V&D: 'Ik denk met weemoed terug aan mijn tijd daar' Saskia Kiers in V&D (foto: Saskia Kiers)

ASSEN - Het is vandaag precies twee jaar geleden dat V&D definitief de deuren sloot. Het warenhuis dat in 1887 werd opgericht, kon het hoofd niet meer boven water houden en ging failliet.

Geschreven door Wolter Klok

Saskia Kiers werkte 28 jaar bij de vestiging in Assen. RTV Drenthe blikt twee jaar na de sluiting met haar terug.



Is er leven na de V&D?

"Gelukkig wel. Ik heb eerst een paar maanden thuisgezeten om bij te komen. Maar ik wist al snel dat ik mijn oude vak weer wilde oppakken. Ik ben gaan studeren om een eigen hondentrimsalon te kunnen beginnen. Afgelopen januari ben ik geslaagd en binnenkort open ik mijn eigen salon in Schoonoord. Daarnaast heb ik nog twee baantjes."



Wat deed je bij de V&D?

"Ik ben begonnen als oproepkracht. Uiteindelijk ben ik floormanager geworden. Ik was verantwoordelijk voor een groot gedeelte van de winkelvloer, zoals het juweliergedeelte, de modeaccessoires , schoenen en panty's. Ik had de leiding over ongeveer vijftien man en moest alles netjes zien te houden en proberen de omzetten te halen."



Mis je het nog?

"Soms mis ik het werk bij de V&D nog. Maar ik heb het nu ook heel erg naar mijn zin. Toch heb ik er natuurlijk wel 28 jaar gewerkt. Het winkelwezen zat wel echt in mijn bloed, het was echt heel erg leuk."



Heb je nog contact met oud-collega's?

"Met een paar collega's heb ik nog contact, vooral ook via Facebook. Maar eigenlijk niet meer zoveel. Je merkt toch dat het verwatert, iedereen gaat een eigen kant op. Laatst ben ik nog wel met een paar uit eten geweest. Volgens mij zijn de meesten wel weer aan het werk gekomen, maar er zijn er ook die een opleiding zijn begonnen in een heel andere richting. Ik denk dat iedereen zijn weg wel weer heeft gevonden."



Wat doet het met je als je het leegstaande V&D-pand in Assen ziet?

"Ik vind het nog steeds heel erg triest. Ik denk dan met weemoed terug aan mijn tijd daar. Dat zo'n groot pand midden in de stad leegstaat, is heel jammer."



Word je nog weleens aangesproken door oud-klanten?

"Ik kom niet zo heel vaak meer in de stad. Maar als ik er ben word ik nog regelmatig aangesproken. Iedereen zegt het zo jammer te vinden dat de V&D er niet meer is. En vaak vragen mensen ook even of ik weer werk heb. Meestal hoor ik toch zoiets van: 'We missen het zo en het is zo jammer dat het er niet meer is'."



Waar ging het fout met V&D?

"Ik denk dat het vooral vanaf hogerhand niet goed is gegaan. We moesten met de tijd mee en er was gewoon geen geld om te investeren. Het is al misgegaan met het verkopen van de panden en het weer terug moeten huren met megabedragen. Dan moet er veel geld binnenkomen om te kunnen investeren."



Denk je nog vaak aan de V&D?

"Ik heb regelmatig wel momenten dat ik aan de V&D terugdenk, maar ik ben er niet heel erg meer mee bezig. Er was altijd wel iets bij de V&D en dat maakte het werken er zo leuk."