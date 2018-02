'Cheerleaden is een echte sport'

APPELSCHA - Morgen vliegt Margreet Steg uit Appelscha met het cheerleaderteam van The Frisian Cheer Stars naar Zuid-Korea. Met als doel het cheerleaden te promoten als olympische sport.

Cheerleaden als sport is in Nederland nog relatief onbekend. "Er zijn zo'n vijftien teams die de sport beoefenen als wedstrijdsport", vertelt Steg. "Wij dansen, gooien meiden de lucht in en we springen flikflakken. Het stuntwerk, zeg maar."De sport wordt sinds 2010 echt beoefend in Nederland. "Onze club, de Frisian Cheer Stars , heeft nu zestig leden. En we trainen gemiddeld drie keer per week", zegt Steg. "Het is een echte sport, je moet sterk zijn en kracht hebben om andere meiden de lucht in te gooien. Het is snelheid gepaard met conditie en dat tweeënhalve minuut lang. In Amerika zie je vooral het dansen met poms, maar dat doen wij niet."De internationale cheerleadersbond heeft de Nederlandse cheerleaders uitgenodigd om de sport te komen promoten in Zuid-Korea. "We gaan een stuk doen op de sluitingsceremonie, we gaan optreden bij de medaille-uitreikingen en misschien mogen we bij het schaatsen nog wat laten zien", aldus Steg.