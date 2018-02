Er is weer hoop voor het oude gemeentehuis in Eelde

EELDE - Opnieuw probeert projectontwikkelaar Jacob Paas om zorgappartementen te bouwen in het voormalig gemeentehuis in Eelde. Dat betekent dat er na twee jaar stilte weer beweging is rond het verwaarloosde monumentale pand.

Eerdere plannen om zorgappartementen te bouwen in en achter het oude gemeentehuis bleven liggen, doordat omwonenden in verzet kwamen. In 2016 wilde de projectontwikkelaar 34 zorgappartementen bouwen in en achter het pand. De buurt vond die plannen niet passen in de wijk en liet dat duidelijk blijken tijdens een informatiebijeenkomst . Het nieuwbouwcomplex zou in eerste instantie twaalf meter hoog worden.Die nieuwbouwplannen zijn nu aangepast en Paas heeft er naar eigen zeggen een 'goed gevoel over'. In plaats van achttien appartementen in een hoog nieuwbouwcomplex, moeten er nu twee groepswoningen komen achter het monumentale pand. Die zijn bestemd voor maximaal twaalf mensen met een verstandelijke beperking. In het oude gemeentehuis wil Paas nog steeds zestien zorgappartementen bouwen voor ouderen met dementie."Met deze nieuwe plannen is een heel grote stap gemaakt naar de omgeving toe", zegt projectontwikkelaar Paas. De architect is nog bezig met het uittekenen van de groepswoningen, maar ze moeten in ieder geval goed in de buurt passen en kleinschalig zijn. Ook wordt de vijver in de tuin binnenkort schoongemaakt en worden de gevels van het oude gemeentehuis gerenoveerd.Op 7 maart is een informatiebijeenkomst voor omwonenden. "De opmerkingen die daaruit voortkomen gaan we in een klankbordgroep bespreken en als ik die heb verwerkt, dien ik pas een vergunning in," zegt Paas. Hij hoopt dat hij daarna zo snel mogelijk aan de slag kan.Het oude gemeentehuis in Eelde werd eerder verhuurd als kantorenpand. Door de teruglopende markt staat het monumentale gebouw nu al een tijd leeg.