Geënsceneerd en een tikje ondeugend: Hermien's Verhalende Fotografie Zelfportret (foto: Hermien Keegstra) Uit de serie Wraak (foto: Hermien Keegstra) Uit de serie Troost (foto: Hermien Keegstra) uit de serie Eenzame Vrouwen (foto: Hermien Keegstra) Uit de serie Reestmond (foto: Hermien Keegstra)

MEPPEL - Op latere leeftijd koos ze voor de fotografie en studeerde met succes aan de Foto Academie in Amsterdam: fotograaf Hermien Keegstra uit Meppel. Ze exposeerde bijna niet.

Geschreven door Serge Vinkenvleugel

In 2016 kwam ze om het leven bij een ongeluk. Nabestaanden hebben in de Secretarie in Meppel een expositie ingericht en een boek gemaakt. Oud-directeur van de Foto Academie Han Sieveking stelde de expositie samen.



Bij binnenkomst in de Secretarie in Meppel is de eerste foto een selfie op super-formaat. Schalks kijkt Hermien Keegstra met één oog in de camera terwijl ze een papieren hoedje van een gevouwen krant op haar hoofd heeft. "Dit was Hermien ten voeten uit", vertelt partner Wim Zwaan. "Ze kon zelf nooit normaal op een foto staan, zelfs dat was geënsceneerd."



Hermien's regie

Al het eigen vrije werk van Keegstra staat bol van de enscenering. "Dat was haar kracht. Ze regisseerde haar foto's om een verhaal te vertellen. Met altijd een tikje ondeugende knipoog er in, hoe triest het verhaal ook is", zegt Han Sieveking die Keegstra als student op de Foto Academie in haar laatste jaar onder z'n hoede had. Zwaan: "Ze was een mensenmens en daarom lukte het haar ook zo goed om al die foto's naar haar hand te zetten."



Keegstra was ervan overtuigd dat ze door zou gaan breken. "Als we in Amsterdam langs een galerie liepen zei ze, daar kom ik te hangen. Toch exposeerde ze nauwelijks, vond de tijd nog niet rijp", zegt Zwaan. De partner van Keegstra vond dat er behalve een expositie ook een boek moest komen. Loes van Lochem stelde het boek samen. Zowel zij als Sieveking moesten kiezen uit een overvloed van werk, een boodschappentas vol met harde schijven vol met foto's. Zelfs Wim Zwaan kende veel werk van Keegstra niet.



Bijna allemaal vrouwen

Een tipje van de sluier uit de expositie en het boek. Van Lochem: "de serie De Krant. een galerij van vrouwen die allemaal bezig zijn met dezelfde krant met op de voorpagina dezelfde man. Al deze vrouwen zijn door dezelfde man bedrogen en uiten dat met verschillende emoties. Of deze: de Wraak van het Leven. Allemaal vrouwen die in de valkuil van het leven zijn getrapt. De ene vrouw geeft haar baby de fles met cola er in, weer een ander knipt stukken uit alle bloezen van haar man."



Sieveking: "Het zijn inderdaad bijna allemaal foto's van vrouwen. Dus ik had niet zoveel mannen te kiezen. Behalve de serie in opdracht van werkvoorzieningschap Reestmond. Allemaal portretten van mannelijke werknemers, niet geënsceneerd, iedere foto spreekt vanzelf."



De expositie Hermien´s Verhalende Fotografie is vanaf zaterdag 17 februari te zien in de Secretarie in Meppel.