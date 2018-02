Ook Midden-Drenthe 'past' voor alchohol

BEILEN - Gemeente De Wolden ging haar al voor, maar vandaag nam ook burgemeester Mieke Damsma van Midden-Drenthe het officiële IkPas-bandje in ontvangst.

Het doel van het landelijke project IkPas is om dertig dagen geen alcohol te drinken in de maand maart. "Goed om te laten zien dat het ook dertig dagen zonder kan. Ik hoop het goede voorbeeld te kunnen geven", vertelt de burgemeester.In tegenstelling tot gemeente De Wolden, waar de voltallige gemeenteraad meedoet, is in Midden-Drenthe nog niet iedereen overtuigd om een maand geen alcohol te drinken. Een aantal raadsleden heeft al toegezegd om mee te doen. Ook wethouder Gert Jan Bent en burgemeester Damsma gaan een maand niet drinken. Voor haar is het niet de eerste keer. Het traditionele vasten na carnaval is voor de Limburgse geen onbekend terrein. "Ik heb het vorig jaar al gedaan en dat is goed bevalen, dus ik ga het dit jaar gewoon weer doen", vertelt Damsma.Het idee in Midden-Drenthe wordt uitgevoerd door Hanze Hogeschoolstudent Leah Schans uit Hooghalen. Samen met stichting Welzijn Midden-Drenthe wil ze zoveel mogelijk mensen in de gemeente bewust maken van hun alcoholgebruik. "Ik merk in mijn omgeving dat het heel vaak als normaal wordt gezien om bij elk moment een drankje te drinken. Ik denk dat we die gewoonte moeten doorbreken. Daarom is IkPas volgens ons een leuke manier om met je eigen alcoholgebruik bezig te gaan."Damsma sluit zich daar bij aan. "Het is wel een uitdaging om met elkaar goed te kijken hoe we met alcohol omgaan en hoe zou het ook anders kunnen. We moeten er niet zo erg afhankelijk van willen zijn." Ze roept ook al haar collega's van de gemeente op om mee te doen. "Hoe meer hoe beter", zegt Damsma. "Gewoon proberen, gewoon eens beginnen."