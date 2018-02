Aangetroffen sporen in huis niet van vermoorde Halil Erol

STEENWIJK/GRONINGEN - De in november aangetroffen sporen in een woning aan de Doornbosheerd in Groningen blijken volgens de politie niet van Halil Erol te zijn.

In de woning werd door het Nederlands Forensisch Instituut onderzoek verricht naar aanleiding van informatie die bij de politie was binnengekomen. Op 17 november vorig jaar werd een 39-jarige inwoonster van Groningen aangehouden in het kader van dit onderzoek. Zij werd vijf dagen later weer vrijgelaten.Erol werd in 2010 om het leven gebracht. Delen van zijn lichaam werden op verschillende plekken in Nederland teruggevonden. Zijn hoofd en handen zijn nooit gevonden. De politie vermoedde dat het lichaam in die woning aan de Doornbosheerd in Groningen in stukken is gesneden.