Lees terug: het symposium over bestrijdingsmiddelen in de natuur

Hoe moeten we omgaan met bestrijdingsmiddelen in de landbouw (Foto: RTV Drenthe/Rebecca Wuffen)

In het Drentse grond- en oppervlaktewater komen regelmatig te hoge concentraties bestrijdingsmiddelen voor. Bronnen zijn de intensieve land- en tuinbouw maar ook het stedelijk gebied. Bestrijdingsmiddelen vormen een risico voor mens en natuur.

De Natuur en Milieufederatie houdt vandaag een symposium over bestrijdingsmiddelen in de landbouw. Toxicologen Henk Tennekes en Martin van den Berg delen hun kennis over de risico’s van bestrijdingsmiddelen voor mens en natuur.ROEG!-verslaggever Jan Dijk is bij het symposium aanwezig. Je kunt het hieronder volgen.