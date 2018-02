Deel dit artikel:











Groeten uit Grolloo: Dick Lukkien niet naar FC Groningen: gefeliciteerd! Groeten uit Grolloo over Dick Lukkien (Foto: RTV Drenthe)

WARMING-UP - In de Warming-Up geeft Johan Derksen iedere vrijdag, in de rubriek 'Groeten uit Grolloo', zijn ongezouten mening over de sport met een Drents tintje. Deze week heeft Derksen het over de trainer van FC Emmen, Dick Lukkien.









Derksen gaat nooit naar een thuiswedstrijd van FC Emmen, maar volgt de ploeg wel op tv en ziet ze wekelijks goed spelen en dat moet de verdienste van de trainer zijn. Lukkien wordt niet de nieuwe trainer van FC Groningen en dat is volgens Derksen een felicitatie waard. Nu hoeft Lukkien niet samen te werken met Hans Nijland, schoolmeester Ron Jans en die gekke schaatser. Nee, Lukkien heeft eerst nog in Emmen een klus te klaren.