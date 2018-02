Deel dit artikel:











Groot waterpark bij Nije Hemelriek Het Nije Hemelriek (foto: Herman van Oost)

GASSELTE - Er moet een groot waterpark komen bij het Nije Hemelriek in Gasselte, genaamd DX Adventurepark.

Geschreven door Marjolein Knol

Die plannen heeft de camping Lente van Drenthe. Ze zijn in gesprek met de gemeente Aa en Hunze en hopen het waterpretpark in juli te openen.



Waterschansen

DX Adventurepark krijgt een grote opblaasbare speeltuin op het water en drie waterschansen van vijf tot elf meter hoog. Bij de waterschansen komen instructeurs te staan. Volgens eigenaar van de camping Marjolein Vos moet dit het grootste waterpark worden van Noord-Nederland.



Het park op terrein van Staatsbosbeheer wordt gefinancierd door de camping, met een kleine subsidie van de provincie Drenthe. Over de precieze bedragen wil eigenaar Vos zich niet uitlaten.



De vergunning moet officieel nog worden aangevraagd, maar het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Aa en Hunze staat positief tegenover de plannen van de camping.