Wat is er dit weekend te doen in Drenthe?

ASSEN - Heb je dit weekend zin om er eens op uit te trekken en heb je nog niks in de agenda staan? We hebben een aantal tips voor je op een rijtje gezet. Qua weer hoef je overigens niet thuis te blijven: op zaterdag en zondag wordt het overdag 6 graden.

Een avond met veel gelach staat bij stand-up comedian Thijs Kemperink centraal. Of zoals deze Twentse rasverteller zelf zegt: "Ik houd ervan om een mooi verhaal te vertellen, wat dicht bij me staat en waar veel humor in zit. Want lachen is gezond!"In de voorstelling, die vanavond in theater De Tamboer is, gaat Kemperink aan de haal met de ruzie met zijn allerbeste vriend. Aanvang 20.15 uur.Zin in een portie muziek? Dan is Grand Café Zuidlaren de plek om te zijn. Daar zal vanaf 21.00 uur Kevin Bos spelen. De toegang is gratis. Deze singer-songwriter laat zich beïnvloeden door muziek uit de jaren 60, 70, 80 en vertelt zijn eigen boodschap over persoonlijke vrijheid, geluk en de maatschappij.Vanavond is het lachen geblazen met Sanne Wallis de Vries in De Nieuwe Kolk (DNK) in Assen. Deze populaire cabaretière treedt alweer ruim twintig jaar op. Haar nieuwe show 'Gut' krijgt van dagblad Het Parool vier van de vijf sterren. 'Gut' gaat over het leven - in de breedst mogelijk zin.Op zaterdagavond 20.00 uur is het de beurt aan El Jackson. Dit duo speelt in het kleine kerkje van Gieterveen. El Jackson brengt een mix van country en ouderwetse rock-and-roll en americana, veelal uitgevoerd in een eigen remake.Artiesten die gecoverd worden: Johnny Cash, Bonnie Raitt, Elvis, Chuck BerryTammy Wynette, Lynn Anderson en The Rolling Stones. Toegangsprijs: 8 euro.Geen zin in een cabaretvoorstelling of dampende muziek? Dan hebben we een alternatief voor je: workshop visleer looien. Het looien begint op zaterdag om 9.30 uur in educatiecentrum Plaats de Wereld in Vries. De kosten bedragen 57,50 euro.Je leert hoe je met verschillende natuurlijke looimethoden huid van vissen bewerkt tot soepel leer. Je krijgt de handout en je gelooide huiden mee, zodat er thuis verder geoefend kan worden. De workshop is onder professionele leiding. Meer informatie is te vinden op de website van Plaats de Wereld Op zondag kunt u bijkomen met de klanken van het Berlage Saxophoon Quartet. In het voormalige koloniekerkje van de Maatschappij van Weldadigheid in Wilhelminaoord kunt u naar kamermuziek luisteren. Het kwartet bestaat uit Lars Niederstraßer, Peter Vigh, Kirstin Niederstraßer en Eva van Grinsven met de schrijver Jan Brokken. Zij spelen muziek van Shostakovich, Arvo Pärt en Erwin Schulhoff. Kosten: 17 euro.Op zondag kunt u wandelen rond het Deurzerdiep. Het Nationaal Park Drentsche Aa organiseert de wandeling. De landschapsgeschiedenis aan beide zijden van het Deurzerdiep staat centraal. Zo zal de gids het onder andere hebben over middeleeuwse routes. Ook de herinrichting van het beekdal van het Deurzerdiep in 2015 en de plannen Assen aan de Aa worden toegelicht.U kunt zich voor 10.00 uur melden bij café De Aanleg, de voormalige tol aan de belangrijke provinciale weg tussen 'Kerk en Klooster'. De wandeling is gratis, maar na afloop wordt er een vrijwillige bijdrage gevraagd.