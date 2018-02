Nordica Air vliegt vanaf Groningen Airport Eelde naar Ibiza

EELDE - Nu er straks toch een vliegtuig van de Estse maatschappij Nordica op Groningen Airport Eelde staat, wordt deze meteen vol ingezet. Nordica gaat in opdracht van touroperators drie maanden lang vanuit het Noorden naar het Spaanse eiland Ibiza vliegen.

Het gaat overigens in eerste instantie alleen om de maanden april, mei en juni. Mocht de belangstelling groot genoeg zijn, dan wordt ook in de zomermaanden naar deze bestemming gevlogen. Nordica vliegt elke zaterdag in opdracht van Neckermann Reizen en Thomas Cook naar het eiland.Volgens de luchthaven wordt door klanten al jaren gevraagd om een bestemming als deze. Tot op heden durfde geen enkele luchtvaartmaatschappij dit aan. Maar omdat het toestel van Nordica anders op de Noordelijke luchthaven stil staat, is het nu wel mogelijk. De twee touroperators gokken vooral op jonge reizigers die de start van het clubseizoen mee willen maken. Ibiza staat bekend als het feesteiland waar veel DJ's optreden in de vele clubs. Daarnaast zijn het vooral gezinnen met kinderen die in het voorseizoen en in de meivakantie naar Ibiza gaan.Nordica is ook de luchtvaartmaatschappij die dagelijks vliegt tussen Eelde en Kopenhagen. Daar komen straks ook vluchten naar Brussel en München bij. Drie bestemmingen die worden gezien als hub. Een plek waarvandaan je de wereld over kan vliegen. Bovendien worden de uren waarin het vliegtuig stil staat ook ingezet om in de zomer naar Nice in Zuid Frankrijk te vliegen. In het voorseizoen is de bestemming Ibiza.Nordica beperkt in de zomer, net als vorig jaar, het aantal vluchten naar Kopenhagen. Zo wordt er in de periode tussen 21 juli en 2 september niet op dinsdag- en donderdagochtend en niet op maandag- en woensdagavond naar Kopenhagen gevlogen. Volgens luchtvaartmaatschappij Nordica is de bezetting op de route naar Kopenhagen in de zomer mager. In het winterseizoen wordt het dagelijkse schema weer opgepakt.Nordica heeft met het vervallen van vluchten naar Kopenhagen ruimte om nieuwe bestemmingen aan te bieden, of de vlucht naar Ibiza ook in de zomer uit te voeren. Touroperators Neckermann en Thomas Cook praten met de luchtvaartmaatschappij uit Estland over voortzetting van hun samenwerking in de zomer.