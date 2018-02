SlijtersUnie vindt dat Catawiki geen sterke drank mag veilen

DEN HAAG/ASSEN - Veilingsites die sterke drank verkopen, moeten aangepakt worden. Dat eiste de Koninklijke SlijtersUnie vandaag in hoger beroep voor de Raad van State. De verenigde slijterijen hebben veilingsite Catawiki uit Assen uitgekozen voor een proefproces en eisen dat de burgemeester van Assen de Drank- en Horecawet handhaaft. Die heeft dat geweigerd.

"Wij verkopen niets", zegt financieel directeur Willem van Wijmen van Catawiki. De veilingsite is volgens hem alleen een doorgeefluik. "Catawiki stuurt de aanbieder een e-mail als het geld voor een exclusieve fles cognac binnen is. Dan mailen we de aanbieder of hij zijn kavel wil versturen. Wij hebben geen spullen, we zien alleen foto's." De rechtbank Noord-Nederland verklaarde het beroep van de SlijtersUnie vorig jaar ongegrond Volgens de slijters overtreedt Catawiki wel degelijk de wet omdat de website werkt zonder slijtersvergunning. "Catawiki geeft gelegenheid tot het doen van bestellingen", vindt SlijtersUnie-advocaat Kaj Hollemans.Dat is volgens hem oneerlijke concurrentie omdat slijterijen aan allerlei voorschriften moeten voldoen. De SlijtersUnie wijst erop dat niet alleen particulieren drank op Catawiki zetten, maar dat het ook vaak bedrijven zijn die dat doen. De uitspraak van de Raad van State volgt over enkele weken.Eind 2016 won de SlijtersUnie bij de Raad van State rechtszaken tegen supermarkten. In de borrelshops bij de grote supers moest voortaan ook een leidinggevende rondlopen die toezicht houdt. Slijters moesten altijd al aan die eis voldoen en vonden dat niet eerlijk.