Deel dit artikel:











'Ik moet vaak uitwijken voor trekkers' De kinderen werden gewezen op de gevaren van trekkers

VRIES - Basisschoolleerlingen uit Vries en Tynaarlo kregen vandaag les over trekkers. Tijdens de les Veilig Omgaan Met Landbouwverkeer (VOMOL) werden ze gewezen op de mogelijke gevaren.

Geschreven door Robert Jansema

Cumela, de brancheorganisatie voor loonwerkers, organiseert deze projecten door het hele land. Samen met studenten van het Terra College in Meppel geven zij les over de gevaren van landbouwvoertuigen, zoals trekkers en maïscombines.



Studenten geven les

"De kinderen gaan na hun tijd op de basisschool meestal op de fiets naar een school buiten het dorp. Onderweg kunnen zij landbouwvoertuigen passeren en dan is het zeker belangrijk om te weten wat ze moeten doen", vertelt Lars Janssen, loonwerker in opleiding.



Helena Koopmans herkent het gevaar. De leerlinge fietst iedere dag vijf kilometer naar school op een weg waar veel landbouwmachines rijden. "Ik moet vaak uitwijken voor trekkers", vertelt Helena.



Henkie geraakt door ploegmachine

Om de leerlingen van OBS De Vijverstee en OBS Het Oelebred bewust te maken van het gevaar, werd pop 'Henkie' op onveilige locaties rondom de trekker geplaatst. Op deze manier kwamen de kinderen te weten wat de veilige en onveilige plekken naast of achter een groot voertuig zijn. Henkie kreeg het zwaar te verduren. Tijdens de demonstratie bleek dat er veel plekken zijn waar een chauffeur je niet ziet rijden.