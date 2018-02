Ondernemen in Drenthe: 'Je moet elk jaar iets nieuws bedenken als recreatiebedrijf'

MEPPEL - Komt er een nieuwe versie van het tv-programma Boomhutten XXL in Drenthe? Het zou zo maar eens kunnen. Maar dan moet er wel voldoende budget zijn. Gedachten hierover zijn er.

De eigenaar van de winnende boomhut van dit seizoen is te gast in 'Ondernemen in Drenthe'. Raymond Beerendonk van camping De Reeënwissel in Hoogersmilde twijfelde niet of hij mee zou doen. Niet dat de boekingen nu massaal binnenstromen, maar het heeft Beerendonk wel meer publiciteit gegeven.En inmiddels is de recreatieondernemer bezig met nieuwe plannen. "We zijn ons nu als natuurpoort naar het nationale park Drents-Friese Wold aan het neerzetten. We krijgen ook meer dagrecreatiemogelijkheden. Op dit moment zijn we bezig met het inrichten van een ruimte om bezoekers van alle informatie over het nationale park te voorzien."Voor Sonja Nijhuis van Breath in Balanz uit Meppel is 2018 nu al een bijzonder jaar. Ze mocht met prins Constantijn op handelsmissie naar Las Vegas in de Verenigde Staten. "We zijn geselecteerd door Startup Delta om mee te gaan naar de grootste elektronicabeurs van de wereld. Er komen zo'n tweehonderdduizend mensen. Daar hebben we onze sensor laten zien." Nijhuis heeft samen met een collega een sensor ontwikkeld die kijkt naar je ademhaling.Eén op de zes ambulanceritten is volgens Nijhuis voor mensen die denken dat ze last van hun hart hebben. Maar vaak is het een verkeerde ademhaling. "De sensor is een middel om te meten hoe je ademhaalt." Maar om de sensor verder te ontwikkelen heeft Nijhuis een half miljoen euro nodig. "Er is interesse. Philips heeft ons benaderd, net als Amerikaanse bedrijven." Maar het is nog niet rond.Je werkt in een sterrenrestaurant in Zwolle, bent ook nog chef-kok in verschillende andere restaurants, maar besluit toch voor jezelf te beginnen. Kok Bart Gouma uit Nijeveen deed het. Hij houdt zich nu vooral bezig met 'outdoor cooking'. "Ik zocht een nieuwe uitdaging. Ik kook op locatie en het liefst buiten. Daarvoor gebruik ik keramische barbecues. Daar kan ik op koken wat ik wil. Dat doe ik voor mensen die wat te vieren hebben en uitgekeken zijn op het afhuren van een zaaltje."Gouma verhuurt zich ook aan bedrijven die een buitenfeest geven. "Ik gebruik daarvoor vooral Drentse streekproducten. Ik heb liever een goed stuk vlees en vergeten groente. Daar kan je zoveel leuke dingen mee doen." Gouma is een vlog gestart . Tweemaal per maand maakt hij een filmpje voor zijn volgers.'Ondernemen in Drenthe' is te zien op TV Drenthe, na het nieuws in Drenthe Nu.