Kogelstootster Jorinde van Klinken gaat voor Spelen van 2020

ATLETIEK - "Als ik die filmpjes terugzie krijg ik nog steeds kippenvel", zegt kogelstootster Jorinde van Klinken uit Assen. Tijdens het EK voor de jeugd, afgelopen zomer in Italië, won ze zilver. Kenners beloven haar een gouden toekomst. "Het is een talent dat je één keer in de tien jaar tegenkomt", zegt haar trainer Gert Damkat.

Geschreven door Karin Mulder

Jarenlang trainde Van Klinken onder Joop Tervoort bij Groningen Atletiek. Maar nu ze het gymnasium in Assen heeft afgerond, is ze verhuisd naar Arnhem. "Ik vond het lastig om een passende studie te vinden. In Utrecht doe ik nu Liberal Arts and Sciences met Innovatiewetenschappen als hoofdrichting. Ik kan voor een deel m'n eigen vakken kiezen en dat bevalt me goed. Dat is ook de reden waarom ik naar het midden van het land ben verhuisd. Ik ben niet in Utrecht maar in Arnhem gaan wonen omdat ik daar veel train. Dan ben ik niet zoveel tijd kwijt aan reizen", verklaart Van Klinken.



Olympische Spelen Tokio realistisch doel

De kersverse Nederlands kampioene bij de meisjes A traint nu op Papendal onder Gert Damkat. Hij schrijft al drie jaar haar schema's, maar na haar verhuizing zien ze elkaar bijna dagelijks. Damkat was de man achter de successen van Rutger Smith. Hij won zilver en brons op EK's en WK's met de discus en de kogel.



Over het talent van Van Klinken is hij duidelijk. "Het is een meisje met een eigen willetje. Er zit een goede kop op om ver mee te komen", zegt Damkat. "De Olympische Spelen van Tokio in 2020 zijn een realistisch doel. Ze is nu nog een dikke meter verwijderd van die limiet. Maar ze heeft nog dik twee jaar om dat gat te dichten."



Kogel of discus?

Ondanks haar talent voor het kogelstoten, vindt Van Klinken het discuswerpen nog leuker. "Ik wil daar niet tussen kiezen", zegt ze zelf. Maar volgens haar trainer Damkat zijn er maar weinig atleten die het als senior kunnen combineren.



Van Klinken staat sterk in haar schoenen tijdens wedstrijden. Blijft rustig en laat zich niet snel van de wijs brengen. Fysiek is ze ook al best sterk. "Haar benen zijn al heel ver ontwikkeld, maar aan haar bovenlichaam valt nog veel te verbeteren als we naar de waardes kijken", zegt Damkat.



WK voor de jeugd in Finland

Het WK voor junioren in juli in het Finse Tampere is haar hoofddoel dit seizoen. Komend weekend gaat ze van start bij het Nederlands kampioenschap voor senioren in Apeldoorn.