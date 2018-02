Deel dit artikel:











Sterkhouder Alex Zomer blijft bij HZVV Alex Zomer (links) naast Frank Strijker (foto: HZVV.nl)

VOETBAL - Alex Zomer verdedigt ook volgend seizoen de clubkleuren van het Hoogeveense HZVV.

De 28-jarige centrale verdediger is bezig aan zijn eerste seizoen bij de zaterdaghoofdklasser nadat hij vorige zomer overkwam van zondaghoofdklasser MSC.



'De tank', zoals de bijnaam is van Zomer, maakte vijf jaar geleden de overstap van vv Hollandscheveld naar MSC. Een forse stap omhoog, maar Zomer was meteen basisspeler in het keurkorps van het toenmalig trainersduo Brandsma en Blom.



Met HZVV bezet Zomer een keurige 9e plek, nadat de ploeg vorig jaar promoveerde uit de 1e klasse.