'Wij zijn dupe van chaos bij Scheper Ziekenhuis'

EMMER-COMPASCUUM - "Waarom heeft Emmen nog een ziekenhuis?", zo begint een Facebookbericht van Richard Boelens. Hij neemt het op voor zijn kleindochter Daphne van 2,5 jaar oud. Donderdagavond had ze bijna 41 graden koorts. Pas na vierenhalf uur en een rijtoer langs drie Treant-ziekenhuizen werd ze opgenomen in Ziekenhuis Bethesda in Hoogeveen.

Richard Boelens is verontwaardigd over de gang van zaken: "Het begon begin van de week al dat Daphne zware koorts had. Maar donderdagavond was het zo 'slim' dat mijn dochter met Daphne naar de huisartsenpost ging bij het ziekenhuis in Emmen. Daar werd ze doorverwezen naar Stadskanaal. Toen ze te horen kreeg dat ze moest worden opgenomen, duurde het anderhalf uur voordat we hoorden dat we naar Hoogeveen moesten, want ook Winschoten had geen plek."Met Daphne gaat het inmiddels weer beter. Ze heeft een nacht in het Bethesda gelegen en kon vrijdag naar huis. Boelens: "Maar zo ga je toch niet om met een kind met 41 graden koorts."Treant-woordvoerder Stefan Wesselink wil 'om privacyredenen' niet veel zeggen: "We vinden het heel vervelend. Maar we moeten haar toch echt goed beoordelen om te kunnen zeggen wat er aan de hand is en daarom moest ze naar het Refaja Ziekenhuis in Stadskanaal. Daar was vervolgens geen isolatiebed beschikbaar. Gelukkig kon ze uiteindelijk in Hoogeveen goed behandeld worden."Het Facebookbericht wordt direct na plaatsing massaal gedeeld. Richard had het niet verwacht. "Ik krijg reacties uit heel Nederland. De zorgverzekering gaat omhoog en omhoog en de zorg wordt steeds minder."Over de situatie bij het Scheper Ziekenhuis in Emmen heeft hij geen goed woord over: "Dit moet gewoon niet kunnen. Het ziekenhuis is een paar jaar geleden nog volledig herbouwd, ik heb er zelf nog aan meegebouwd. En nu zijn er gewoon geen artsen meer in Emmen. Als je wat hebt, moet je stad en land af om een ziekenhuis te vinden."Richard Boelens schrijft op Facebook dat de overheid moet ingrijpen. En verder: "Delen wordt gewaardeerd om de gemeente Emmen wakker te krijgen."