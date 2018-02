Liveblog: Doelpunten als rijpe appelen: 2-2

VOETBAL - FC Emmen hoopt vanavond de 5e zege op rij te boeken. Tegenstander in De Oude Meerdijk is De Graafschap.

De club uit Doetinchem won van de laatste vier duels er drie en staat in de stand én in de strijd om de 3e periodetitel 3 punten onder FC Emmen.Kan FC Emmen, dat vierde staat in de Jupiler League, nog een bedreiging vormen voor koploper NEC? Dat is de grote vraag na vier zeges op rij. Voor de duidelijkheid: de achterstand van FC Emmen op de club uit Nijmegen bedroeg een maand geleden 15 punten en is inmiddels geslonken tot 8 punten.In de strijd om de 3e periodetitel is Emmen, samen met FC Dordrecht, koploper met 12 punten uit 4 duels. Dordrecht gaat vanavond op bezoek bij FC Volendam.Volg FC Emmen - De Graafschap LIVE op Radio Drenthe of via de liveblog hieronder...