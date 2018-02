Liveblog: Emmer-stoomtrein dendert voort [afgelopen]

VOETBAL - FC Emmen boekte vanavond de vijfde zege op rij. De Graafschap werd op eigen veld met 5-2 verslagen.

Bij rust was het nog 2-2, maar in de tweede helft rookte Emmen de gasten uit Doetinchem uit. Na de 3-2 van Nick Bakker, die koppend scoorde, zorgden Alexander Bannink (fraai met het hoofd) en invaller Norair Mamedov (schot in de kruising) voor de 5-2 eindstand.Bekijk de liveblog hieronder...