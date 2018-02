Zorgen over gevolgen voor kinderen van bestrijdingsmiddelen in water

Deel dit artikel:











Het symposium werd vandaag op het provinciehuis gehouden (foto: Petra Wijnsema / RTV Drenthe)

ASSEN - In Drentse wateren zitten veel te veel resten van bestrijdingsmiddelen. Dat moet minder. Maar hoe? Die vraag stond vanmiddag centraal tijdens een symposium in het provinciehuis, georganiseerd door Natuur en Milieufederatie Drenthe.

Geschreven door Petra Wijnsema

Op talloze locaties in Drenthe wordt de norm voor bestrijdingsmiddelen fors overschreden in het oppervlaktewater en grondwater. De PvdA, D66 en GroenLinks in de Drentse Staten uiten daarover hun zorgen. "De grote zorg die wij hebben is dat door de pesticiden die wij gebruiken de biodiversiteit zodanig afneemt dat dit direct invloed heeft op onze gezondheid," zegt GroenLinks-Statenlid Henk Nijmeijer.



Mogelijk schadelijk voor de mens

In het provinciehuis waren de experts het erover eens dat te veel bestrijdingsmiddelen schadelijk zijn voor het milieu. Maar hoe schadelijk is landbouwgif in grondwater en oppervlaktewater voor de Drent?



"Ik denk niet dat we ons zorgen hoeven te maken over het ontstaan van kanker bij mensen door resten bestrijdingsmiddelen in drinkwater. Maar ik heb wel vraagtekens in hoeverre het nog steeds veilig is voor zwangere vrouwen, foetussen en jonge kinderen", zegt toxicoloog Martin van den Berg van de Universiteit Utrecht.



Over zwemmen in water waar te veel gif inzit zegt hij: "In gebieden waar de norm wordt overschreden die ook geldt voor drinkwater, zou ik liever niet zien dat zwangere vrouwen en kinderen daarin zwemmen, hoofdzakelijk uit het voorzorgprincipe."



Sterkere planten kweken

Oftewel voorkomen is beter dan genezen. Minder bestrijdingsmiddelen gebruiken dus. Daar ligt een taak voor de boeren. "We gaan gezondere planten telen die tegen een stootje kunnen en die minder bijsturing nodig hebben. En als dit dan toch nodig is, dan doen we dat zo slim mogelijk en zo groen mogelijk, met zo min mogelijk chemie", zegt Annemarie Breukers van LTO Nederland daarover.



Tuinieren zonder gif

Maar er ligt volgens gedeputeerde Cees Bijl ook een taak bij Drenten zelf. "Ook wij als burgers gebruiken soms verkeerde middelen. Ik wil een beroep doen op de mensen om geen chemische middelen te gebruiken om hun tuintje schoon te krijgen. Zelf gebruik ik een aardappelschilmesje."



Stimuleren biologische landbouw

Helemaal geen gif in het water toestaan is een mooi streven, vindt Margriet Samwel, specialist waterkwaliteit. "Drenthe is een heel mooie provincie. Uitstekend geschikt om biologische landbouw te promoten. Dat trekt ook weer toeristen. Want die willen mooie landschappen en een gezonde leefomgeving." Maar nul bestrijdingsmiddelen is voorlopig nog een utopie.