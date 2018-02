'Ook al is de naam weg, ik ga nog steeds naar Cosy'

ASSEN - Vijftig jaar caféhistorie op de hoek van de Markt in Assen is reden voor een nostalgisch kroegfeest in café Lodewijk Napoleon, tot vier jaar geleden Cosy Corner. Stralend middelpunt is grondlegger Jaap Spierenburg, de 79-jarige oud-cafébaas. En tappen kan hij nog als de beste.

"Jammer dat Cosy Corner als naam is verdwenen, zeker. Maar ik ga nog steeds naar de Cosy hoor als ik hier kom. Niks Napoleon."Spierenburg kreeg de kans om in februari 1968 voor zichzelf te beginnen als cafébaas. Hij diende tot die tijd andere kroegbazen in Assen en regio, tot die ene kans voorbij kwam die hij niet kon laten liggen. "De Amstel-brouwerij kocht destijds het pandje van Jamin. Dat had hier jarenlang op de hoek van de Markt en de Weiersloop een snoepwinkel. Ze wilden mij de zaak laten runnen. Zo kon ik mooi zelf bepalen hoe ik het wilde hebben. En mensen kwamen zo van de ene snoepwinkel, in de andere", zegt hij lachend.De 'Spier' voor zijn vaste klanten, kijkt met weemoed terug in de tijd. "Overdag ging ik vaak eerst nog kelneren, hier verderop bij het Wapen van Drenthe. Dan deed mijn vrouw alvast de kroeg rond 15.00 uur open. En dan kwam ik later. Het was in het begin geen vetpot, dus dat andere werk moest er ook bij."Zijn oude cafébazen in Asen, voor wie hij eerst werkte, waren er minder gelukkig mee dat Spierenburg zijn eigen café kreeg. "Ja die kregen er concurrentie bij. En hun klanten kwamen dus ook bij mij kijken, want die wilden weleens weten hoe het bij Spier was", lacht hij.De naam van het café Cosy Corner, omdat het zo fraai op een hoek zit, ontleende hij aan een kroeg in Limburg. En cosy werd het ook, in het café op de hoek met Spier achter de toog. "Ik voetbalde zelf bij Achilles 1894 en kreeg hier ook veel jongens van de Asser voetbalclubs binnen. Veel jeugd ook vanaf twintig jaar. Dan ging er geld in de jukebox en de vinger op het hoofd, en hopla, het was feest."Of de komst van Cosy Corner van grote betekenis was voor Assen, daar heeft Spierenburg eerlijk gezegd geen idee van. "Maar wel voor mezelf, namelijk dat ik eigen baas kon zijn." Ronald Obbes, sinds vier jaar exploitant van het café dat meteen omgedoopt werd in Lodewijk Napoleon, die weet het wel. "Cosy Corner in Assen was een begrip in het Noorden. Het was een bekende naam als bruin café. En qua ligging zit het op een mooie plek. Zeker nu de hele Markt een horecaplein is geworden."Waarom hij er dan toch voor koos de naam Cosy Corner te laten verdwijnen? "Het café heeft wat mindere jaren gekend, en ging failliet . Ik wilde toch een nieuwe, frisse start op deze plek, met een andere uitstraling. Ik ben bezig om Assen wat op de kaart te zetten en kijk daarbij ook naar de historie van de stad. Lodewijk Napoleon gaf Assen stadsrechten, en daarom ook die naam."Morgen is er feest op de hoek van de Markt, met voor de deur van Lodewijk Napoleon een feesttent met een live-optreden van bluesgitarist Roelof Meijeringh. Achter de tap voor een uurtje oud-uitbater Jaap Spierenburg. "Nee, dat tappen gaat me nog best af, dat verleer je niet. Net als fietsen."Zijn hele familie komt morgen naar het café. Ook zijn kleinkinderen. "Daar staan al speciale bankjes voor ons klaar. Het zal best vermoeiend worden, maar gezellig. Ik heb er zin in."