Koninklijke onderscheiding voor brandweerman uit Assen Brandweerman Bert Meijeringh mag zich Lid in de Orde van Oranje Nassau noemen (foto: RTV Drenthe/Erwin Kikkers) De koninklijke onderscheiding (foto: RTV Drenthe)

ASSEN - Een feestelijke avond voor brandweerman Bert Meijeringh: uit handen van burgemeester Marco Out ontving de Assenaar een koninklijke onderscheiding. Meijering mag zich vanaf nu Lid in de Orde van Oranje Nassau noemen.

​De uitreiking van de onderscheiding was in Podium Zuidhaege. Collega's van Meijeringh waren daarbij aanwezig.



Meijeringh is met onderbrekingen ruim twintig jaar vrijwilliger geweest van het Asser brandweerkorps. Een paar jaar geleden nam de brandweerman al eens afscheid van het korps in Assen, maar toen de post met onderbezetting kampte, keerde Meijeringh terug als vrijwilliger. Ook is hij werkzaam bij de beroepsbrandweerkorps van Groningen.



In 2000 was Meijeringh samen met brandweercollega’s van de korpsen Emmen en Hoogeveen betrokken bij de bestrijding van de vuurwerkramp in Enschede.