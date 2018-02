'We gaan elders niet meer gas winnen, omdat de productie in Groningen minder wordt'

ASSEN/DIEVER - Drenten hoeven zich geen zorgen te maken dat er in onze provincie meer gas gewonnen wordt nu de gaskraan in Groningen verder dichtgaat. Dat zegt minister Eric Wiebes van Economische Zaken tegenover de NOS. "Dat gaan we zeker niet doen."

Volgens Wiebes heeft het kabinet geen plannen om in kleine gasvelden meer gas te winnen. Wiebes reageert daarmee op de onrust die er is op plekken waar kleine gasvelden zijn, zoals in Drenthe. Daarnaast worden er geen zogeheten opsporingsvergunningen gegeven voor nieuwe gasvelden. Als er in het verleden een vergunning is gegeven, dan wordt die niet ingetrokken. Maar wel wordt er kritisch gekeken naar de winningsplannen.Zorgen over de gaswinning leven ook in Drenthe. Zo zei burgemeester Rikus Jager van de gemeente Westerveld tijdens zijn nieuwjaarstoespraak dat hij bang is dat Drents gas als alternatief gaat dienen voor de verminderde productie in Groningen.Ook in Provinciale Staten vindt men dat de gaswinning in Drenthe niet omhoog mag, nu die in Groningen minder wordt. Bovendien moet er gauw één gelijke regeling komen voor iedereen die schade heeft door gaswinning, ook bij de kleine Drentse gasvelden.