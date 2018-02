Deel dit artikel:











FC Emmen mengt zich in titelstrijd na zege op De Graafschap Emmen wint ook van De Graafschap en doet na vanavond echt mee in de strijd om de titel

VOETBAL - FC Emmen mengt zich na vanavond helemaal in de strijd om het kampioenschap van de Jupiler League. Door een 5-2 zege op De Graafschap en de 4-1 nederlaag van koploper NEC bij MVV is de achterstand op de nummer 1 nog maar 5 punten.

Geschreven door Niels Dijkhuizen

In de eerste helft vielen de doelpunten als rijpe appelen. Emmen kwam via Alexander Bannink (zijn 7e goal van het seizoen) na 11 minuten op voorsprong, maar daarna raakte de thuisclub de grip kwijt en werd het met name verdedigend slordig. De Graafschap profiteerde gretig en via Daryl van Mieghem en Tarik Tissoudali (via Veendorp) gingen de Doetinchemers erop en erover. FC Emmen was even aangeslagen, maar rechtte op tijd haar rug en kwam nog voor rust op 2-2 door een eigen goal van Lars Nieuwpoort.



In de tweede helft was er maar één ploeg die aanspraak maakte op treffers en dat was FC Emmen. De formatie van trainer Dick Lukkien heerst op alle fronten en scoorde via Nick Bakker (3-2), Alexander Bannink (4-2) en een schitterende pegel van invaller Norair Mamedov (5-2).



Later meer...