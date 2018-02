Uitslagen Jupiler League

Bekijk hier alle uitslagen en standen in de Jupiler League

VOETBAL - Door de nederlagen van NEC en FC Dordrecht doet FC Emmen na vanavond volop mee in de strijd om de titel en de derde periode.

FC Emmen mengt zich in titelstrijd na vijfde zege op rij

Hieronder alle uitslagen in de Jupiler League van vanavond:MVV Maastricht - NEC 4-1RKC Waalwijk - SC Cambuur 0-0FC Volendam - FC Dordrecht 4-1FC Emmen - De Graafschap 5-2Fortuna Sittard - Telstar 1-1FC Eindhoven - Jong AZ 1-3Helmond Sport - Jong FC Utrecht 2-0Almere City FC - Go Ahead Eagles 2-0Maandag:Jong Ajax - FC OssJong PSV - FC Den Bosch1. Jong Ajax 24-492. NEC 25-493. Fortuna Sittard 25-454. FC Emmen 25-445. Telstar 25-426. Jong PSV 24-407. Almere City 25-398. Graafschap 25-389. FC Oss 24-3610. FC Den Bosch 24-3511. FC Dordrecht 25-3412. SC Cambuur 25-3313. MVV 25-3214. FC Volendam 25-3215. FC Eindhoven 25-31 36-5316. Jong AZ 25-2617. Go Ahead 25-2318. RKC Waalwijk 25-2319. Helmond Sport 25-2220. Jong Utrecht 25-131. FC Emmen 5-152. FC Volendam 5-123. FC Dordrecht 5-124. Jong Ajax 4-105. Jong AZ 5-10