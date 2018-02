FC Emmen-trainer Lukkien: Het is nu een feestje om wedstrijden te spelen

VOETBAL - Van 'kampioen gelijke spelen', naar 'reuzendoder' en nu naar 'titelkandidaat'. FC Emmen is bezig aan ijzersterke serie, met vijf zeges op rij waardoor de Drentse club koploper NEC inmiddels tot op 5 punten is genaderd. "Ik heb alweer zin in volgende week, want het is op dit moment echt een feestje om wedstrijden te spelen", aldus trainer Dick Lukkien.

"Alles is nu mogelijk", vervolgt Mario Bilate die gisteravond een prima invalbeurt kende in het 5-2 gewonnen duel tegen De Graafschap. "We doen mee."Volgens Lukkien blijft NEC de beste ploeg in de Jupiler League, maar na vier nederlagen in de afgelopen anderhalve maand (waarvan gisteren met 4-1 bij MVV) lijkt de ploeg uit Nijmegen toch aangeslagen. "Het is natuurlijk de vraag hoe dit bij NEC doorwerkt. Wij kijken vooral naar ons eigen spel. Ook de spelers. Dat vind ik goed en mooi."Lukkiens' tactische aanpassing in de tweede helft bleek uiteindelijk dé sleutel tot succes gisteravond. "Zij hadden voor rust te vaak en te gemakkelijk een vrije man dichtbij onze goal", legt Lukkien uit. "Na rust hebben we vooral hun rechtsback aan de bal gelaten en hem in een valletje proberen te lokken. Dat pakte heel goed uit."De 3-2 liet desalniettemin lang op zich wachten. Pas in de 70e minuut scoorde Nick Bakker de 3-2. Lukkien: "We waren geduldig en eerlijk gezegd kon je op die treffer wachten. We hebben De Graafschap na rust onze wil op gelegd, veel achter de bal aan laten lopen en op een gegeven moment moet je dan ook een keer toeslaan. De 4-2 was een mooie goal en de 5-2 was een passend slot voor deze prachtige avond."De dagen kunnen voor Lukkien in deze fase van de competitie niet snel genoeg gaan. "Ja, ik heb nu alweer zin in volgende vrijdag. Het is nu een feestje om wedstrijden te spelen. Of ik volgende week met een nieuw contract op zak op de bank zit? Dat zou kunnen, maar daarvoor moet je toch echt bij het bestuur zijn. Maar we zijn veel in gesprek en ik heb goede hoop dat het binnen enkele dagen rondkomt."