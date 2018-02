Deel dit artikel:











René Karst gaat liedjes schrijven in Hilversum René Karst gaat richting Hilversum (foto: RTV Drenthe)

HOOGEVEEN - Zanger en liedjesschrijver René Karst uit Hoogeveen neemt vanaf komende week zijn intrek in de Wisseloord Studio's in Hilversum. "Je zit daar dicht bij het vuur. Dat is echt de bakermat, de heilige grond van de muziekwereld."

Karst vertelt aan RTV Drenthe dat hij straks drie dagen per week in Hilversum te vinden is. "Eigenlijk ben ik al wel een paar jaar met deze stap bezig. De laatste tijd gaat het erg goed. Denk bijvoorbeeld aan een hit als Liever te dik in de kist. Dat nummer gaat zelfs internationaal. Ik inmiddels een mooie naam op kunnen bouwen en het blijkt toch dat ik wel aardige liedjes schrijven kan."



Nederlandstalig

De Hoogevener schrijft op dit moment vooral Nederlandstalige liedjes, voor bijvoorbeeld Frans Duijts en John West. "Mannen die misschien niet bekend zijn bij het grote publiek, maar ondertussen wel miljoenen views hebben op Youtube en Spotify."



Naam uitbouwen

René Karst wil met deze stap zijn naam verder uitbouwen. "Als je iets wilt, moet je gewoon in Hilversum zijn. Daar zitten alle radiostations, daar zitten alle uitgeverijen. Als ik nu noem dat ik naar de Wisseloord Studio's in Hilversum ga, is dat al reden genoeg voor mensen om verder met me te praten."



Afstand

Dichter bij het vuur zitten, is dus één van de redenen voor René Karst om naar Hilversum te trekken. Want de afstand naar Hoogeveen speelde vaak een rol. "Als artiesten naar mij toekomen in Hoogeveen, hebben ze altijd het idee een hotel te moeten boeken..." De dagen dat Karst straks in Hilversum zit, blijft 'ie overnachten bij zus Erikah in Loosdrecht. "Die heeft nog wel een slaapkamertje voor me over."



Wisseloord

René Karst heeft in ieder geval voor een jaar een ruimte gehuurd in de Wisseloord Studio's in Hilversum. Het studiocomplex is een bekende naam in de muziekwereld. Veel Nederlandse artiesten hebben er hun muziek opgenomen, maar ook internationale artiesten, als The Police, Rolling Stones en Elton John.



De schrijf- en producerwerkzaamheden in Hilversum gaat Karst combineren met zijn eigen carrière als artiest. "Ik bin der hartstikke wies met!"