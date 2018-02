In Zuidoost-Drenthe werken de minste mensen

DRENTHE - Het aantal mensen tussen de 15 en 75 jaar met een betaalde baan is in Zuidoost-Drenthe het laagst. Iets meer dan zestig procent van de inwoners is in deze regio aan het werk.

Dat blijkt uit cijfers over het jaar 2017 van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).Ook in de regio Oost-Groningen werkt een relatief klein deel van de 15- tot 75-jarigen. Volgens het CBS heeft dit voor een deel te maken het relatief grote aandeel 65-plussers in zowel Zuidoost-Drenthe als Oost-Groningen.Landelijk gezien ligt de zogeheten netto-arbeidsdeelname op 66,7 procent. Daarmee is de gemiddelde arbeidsdeelname in Nederland nog niet terug op het niveau van voor de crisis in 2008. Toen lag het aantal werkenden op een percentage van 67,9 procent. Dit percentage werd maar in vier van de veertig meetgebieden gehaald, waaronder in Zuidwest-Drenthe. Deze regio was de snelste stijger van Nederland tussen 2008 en 2017, met 0,3 procentpunt.In de regio Noord-Overijssel werken landelijk gezien de meeste mensen: 69,5 procent.