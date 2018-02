Deel dit artikel:











Anice Das moet het alleen doen op 500 meter Anice Das rijdt alleen in de eerste rit van de 500 meter (foto: RTV Drenthe)

SCHAATSEN - Anice Das moet morgen tijdens haar Olympische debuut op de 500 meter alleen rijden in de eerste rit.

Geschreven door Karin Mulder

De 32-jarige schaatsster is geboren in India en werd samen met haar tweelingzus Savida geadopteerd door Nederlandse ouders. Via Amersfoort kwamen ze in Assen terecht. Op de Baggelhuizerschool leerden ze schaatsen. Haar tweelingzus Savida is inmiddels aangekomen in Zuid-Korea om haar zus aan te moedigen.



Overige Nederlanders

Lotte van Beek, die Marrit Leenstra vervangt, start in de derde rit tegen de Roemeense Alexandra Ianculescu. Leenstra vindt de 500 meter niet passen in haar voorbereiding op de ploegenachtervolging. Jorien ter Mors rijdt in rit vier tegen de Poolse Kaja Zionek.



Morgen 12.00 uur

In totaal gaan er 31 schaatsers van start op de 500 meter die morgen om 12.00 begint.