Dekker derde in eindklassement Superprestige ondanks kwakkelseizoen Dekker derde in eindklassement Superprestige ondanks kwakkelseizoen (foto: RTV Drenthe) Superprestigeklassement: vlnr Adam Toupalik, Sieben Wouters, Jens Dekker (foto; Dick Dekker)

VELDRIJDEN - Ondanks dat Jens Dekker uit Fluitenberg door gezondheidsproblemen twee wedstrijden miste, is hij derde geworden in het eindklassement van de Superprestige voor beloften. Tijdens de afsluitende Noordzeecross in het Belgische Middelkerke finishte de 19-jarige Drent ook als derde.

Geschreven door Karin Mulder

Het werd voor Dekker een inhaalrace. Bij de start schoot hij uit z'n pedaal, waardoor hij zich vanaf de veertiende plaats terug moest knokken in de wedstrijd. De dagoverwinning in België ging naar de Brit Thomas Pidcock. De Belg Eli Iserbyt werd tweede.



1.500 euro

De overwinning in het eindklassement gaat naar onze landgenoot Sieben Wouters. De Tsjech Adam Toupalik, ploeggenoot van Dekker bij Beobank-Corendon, werd tweede. De derde plaats levert Dekker 1.500 euro op.



Behandeld aan atlas

De prestatie van Dekker is opmerkelijk om dat hij het hele seizoen al last heeft van ademhalingsproblemen. Afgelopen week werd hij behandeld aan z'n atlas, de bovenste wervel van de wervelkolom. Het is nog afwachten of de oorzaak van de gezondheidsproblemen daarmee is weggenomen.