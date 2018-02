'SpeedWorld staat los van alle andere plannen'

ASSEN - "De verschillende plannen voor het gebied bij het TT Circuit in Assen zijn niet onlosmakelijk met elkaar verbonden."

Met die boodschap kwam ondernemer Henk Ziengs vandaag naar het Radio Drenthe-programma Cassata. "Elk project staat op z'n eigen benen. Dat hoeft niet in een totaalplan gedrukt te worden."Afgelopen woensdag zette een groep ondernemers, met plannen voor een TT SpeedWorld, geen handtekening onder de omgevingsvisie van de gemeente Assen. Volgens Ruud Wiersema, wethouder in Assen en ook te gast in Cassata, is dat helemaal niet erg. "Natuurlijk hadden we daar liever met z'n tienen gezeten. Laat dat helder zijn. Onze doelen verschillen inhoudelijk niet. We willen daar allemaal een sterke zone. Maar we zijn het niet op alle onderdelen eens hoe we die plaatjes inkleuren. Ons scheidt op dit moment niet een Grand Canyon, hooguit een Drentsche Aa. Kijk ons hier nu al samen aan tafel zitten."Volgens zowel Ziengs als Wiersema is er geen sprake van een battle, wel is er een verschil van inzicht. Ziengs wil niet in een keurslijf gedrukt worden. Een totaalplan ziet hij daarom niet zitten. "Ik snap niet waarom het totaalplan als geheel het succes moet gaan brengen, dat het onlosmakelijk met elkaar verbonden moet zijn. Wat mij betreft kan een TT World, een TT Snowworld of een Fashion Outlet Center er op zichzelf komen. En staan ze dan los van elkaar."TT SpeedWorld moet er binnen twee of drie jaar zijn en kost tientallen miljoenen euro's. TT SpeedWorld wil mensen vermaken met alles wat met wielen en snelheid te maken heeft. Onderdelen van het plan zijn elektrisch racen, de grootste kartbaan van de wereld, een kombaan voor racen op fietsen en een TT Hotel.Net als bij de andere plannen wordt er gerekend op meer dan twee miljoen bezoekers per jaar.