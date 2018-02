Deel dit artikel:











Locadia debuteert bij Brighton & Hove Albion Jürgen Locadia is overgekomen van PSV (foto: ANP/Joep Leenen)

VOETBAL - Jürgen Locadia maakt in de bekerwedstrijd tegen Coventry City vanmiddag zijn debuut voor Brighton & Hove Albion. Manager Chris Hughton heeft de Emmenaar, in de winter voor 16 miljoen euro overgekomen van PSV, een basisplaats gegeven voor het duel in de vijfde ronde van de FA Cup.

Locadia vormt de voorhoede met een andere nieuweling, Leonardo Ulloa.



De 24-jarige aanvaller is de duurste aankoop ooit van Brighton. Locadia ondertekende een maand geleden een contract tot medio 2022 bij de club uit de Premier League, waar hij met Davy Pröpper nog een oud-PSV'er heeft getroffen. De aanvaller moest vanwege een bovenbeenblessure, in december opgelopen in de verloren topper tegen Ajax, een tijdje wachten tot hij kon debuteren.