Deel dit artikel:











Final Four raakt uit zicht voor Red Giants Nederlaag voor Red Giants (foto: Pixabay)

BASKETBAL - De basketballers van Red Giants zien een plek in de Final Four uit zicht raken. De ploeg van coach Patrick Koning leed een dure nederlaag bij het laaggeklasseerde Racing Beverwijk: 94-80.

Red Giants ging in Noord-Holland nog wel nog goed van start en nam een 2-14 voorsprong. Die marge verdween daarna echter als sneeuw voor de zon. Vooral omdat Red Giants in het tweede kwart zwaar teleurstelde, gingen de Beverwijkers halverwege met 53-36 aan de leiding. Die schade wisten de gasten uit Meppel in de twee resterende kwarten niet meer weg te poetsen.



Door het verlies zijn de kansen van Red Giants op het bereiken van de Final Four flink geslonken. De nummer vijf van de ranglijst is nu nadrukkelijk afhankelijk van misstappen van de concurrentie.