Kogelstootster Van Klinken tweede op NK Indoor senioren

ATLETIEK - Jorinde van Klinken uit Assen is knap tweede geworden op het onderdeel kogelstoten bij de Nederlandse Kampioenschappen Indooratletiek voor senioren. De talentvolle Drentse hoefde op het erepodium alleen de ervaren Melissa Boekelman voorrang te verlenen.

Van Klinken (18) moest het in Apeldoorn hebben van haar tweede worp, waarin ze de kogel een afstand van 16,43 meter liet afleggen. Haar andere vijf pogingen waren ongeldig. Boekelman lanceerde de kogel zes keer zonder problemen en noteerde telkens een betere afstand dan Van Klinken. Haar beste worp kwam uit op een afstand van 17,34 meter. De derde plaats was voor Jessica Schilder, met een worp van 16,03 meter.Van Klinken kroonde zich vorig weekend in Apeldoorn tot Nederlands kampioene kogelstoten bij de meisjes A. Ze kwam toen in haar beste worp tot een afstand van 17 meter en 5 centimeter.