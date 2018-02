Deel dit artikel:











Het huwelijk gruwelijk? Zestig koppels vieren samen hun gouden huwelijk in Aa en Hunze Zestig koppels vierden samen dat ze vijftig jaar getrouwd zijn (foto: Jasmijn Wijnbergen/RTV Drenthe)

GIETEN - Groot feest op het gemeentehuis in Gieten vandaag. Voor de tiende keer nodigde de gemeente Aa en Hunze stellen uit die het afgelopen jaar hun vijftigste trouwdag vierden. Zestig koppels kwamen naar het gemeentehuis.

Geschreven door Jasmijn Wijnbergen

"Het is erg leuk dat de gemeente dit organiseert", vindt bezoeker Diny. "Ik ken ook geen andere gemeente die dit doet." Burgemeester Piet van Dijk is erg te spreken over deze dag. Hij vindt het leuk dat er iets wordt georganiseerd voor stellen die vijftig jaar getrouwd zijn, want dat is lang niet overal zo.



1967

De hele dag staat in het teken van de koppels. Er worden toespraken gehouden, koffie gedronken, een groepsfoto gemaakt en een creatieve workshop gehouden. De burgemeester haalt herinneringen op uit het trouwjaar van de stellen, 1967. "Het jaar waarin Koning Willem Alexander geboren werd en Boudewijn de Groot het nummer Land van Maas en Waal uitbracht."



Geheim van een goed huwelijk

Het geheim van een goed huwelijk is volgens de koppels af en toe ruzie maken, maar vooral ook geven en nemen.