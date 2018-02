Vijfde editie NoorderBaanBattle: Zestien weken werken aan skills voor nieuw werk

ASSEN - Van pedagoog naar een baan als lasser en van baliemedewerker tot vertrouwenspersoon op een school. Het zijn enkele voorbeelden van successen die tijdens de NoorderBaanBattle afgelopen jaren zijn geboekt. Dinsdag 6 maart gaat de vijfde editie van start.

Niet zoeken naar een baan, maar zoeken naar werk. Dat wordt de deelnemers geleerd tijdens de NoorderBaanBattle. "De meeste mensen die meedoen, zoeken een baan en daarmee veiligheid", vertelt projectleider Arjen van Leeuwen in Radio Drenthe-programma Cassata. "Zij proberen zich te persen in een vacature waar ze slechts deels aan voldoet. Maar daardoor zijn er veel afwijzingen. Tijdens de NoorderBaanBattle helpen wij mensen beter hun talenten te benoemen. Waarom zou je niet op verschillende plekken gaan werken en doen wat je leuk vindt en waar je goed in bent?"De NoorderBaanBattle werd vijf jaar geleden opgericht voor mensen die de arbeidsmarkt als een strijd ervaren. In het project gaan werkzoekenden zestien weken lang in groepen met elkaar aan de slag, begeleid door twee ondernemers. Samen bezoeken ze onder meer elke week een bedrijf in de omgeving."Het project is geen garantie op een baan", zegt Van Leeuwen. "Maar het zelfvertrouwen van de deelnemers groeit met 25 procent, net als de netwerkvaardigheden. Uiteindelijk vindt zeventig procent van de deelnemers een passende bestemming binnen een half jaar. Wij zeggen de deelnemers niet wat ze moeten doen, maar geven ze een bepaald inzicht in zichzelf. Daarna kunnen zij zelf hun behoeften aangeven."Van Leeuwen hoopt dat zoveel mogelijk mensen zich aanmelden voor de battle. "Ik reken op zo'n 70 deelnemers uit Drenthe. Meedoen wordt betaald door de gemeente waar je woont. Na deze reis van zestien weken veranderen de deelnemers van een dood musje in een trotse pauw. Elke werkzoekende mag meedoen."Aanmelden kan via de website van de NoorderBaanBattle