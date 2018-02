Deel dit artikel:











Snuffelen tussen historische radio's, tv's en camera's tijdens de Techno Nostalgicabeurs Duizenden mensen bezochten speuren tussen de oude radio's en tv's op de Techno Nostalgicabeurs (foto: Jasmijn Wijnbergen/RTV Drenthe) Op de beurs is historische elektronica te vinden (foto: Jasmijn Wijnbergen/RTV Drenthe)

EMMEN - Oude radio's, televisies, telefoons, fototoestellen en andere soorten elektra. Duizenden liefhebbers speuren er vandaag tussen tijdens de Techno Nostalgica beurs in Emmen naar, op zoek naar dat ene elementje dat ze nodig hebben.

Geschreven door Jasmijn Wijnbergen

De bezoekers komen uit binnen- en buitenland. Techno Nostalgica is de grootste beurs op het gebied van nostalgische technieken.



Gerda van Tilburg loopt rond met haar eigen 53 jaar oude radio. "Hij doet het niet meer en ik wil hem graag weer gebruiken. Ik heb er hele goede herinneringen aan." Ze wordt geholpen door Anton van den Oever. Met zijn soldeerapparaat probeert hij de radio weer in oude glorie te herstellen. "Als zo'n apparaat het vervolgens weer doet, dan heb je echt een pronkstuk", is hij enthousiast.



De sfeer op de beurs is gemoedelijk. Veel bezoekers kennen elkaar, weet Jan Pieper van de organisatie. "We wisselen woorden uit, je helpt elkaar. Dus er wordt onderling vrij veel uitgewisseld. En dat gebeurt allemaal op deze beurs."



Hoeveel bezoekers precies afkomen op de zevenentwintigste editie van de beurs weet de organisatie niet, maar het aantal loopt in de duizenden.