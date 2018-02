Reinders breekt sleutelbeen en mist Ronde van Drenthe

WIELRENNEN - Elmar Reinders uit Emmen heeft zijn deelname aan de Ronde van Oman noodgedwongen moeten staken. De renner van Team Roompot - NL Loterij kwam in de vijfde etappe ten val en brak zijn sleutelbeen.

Reinders ging in de koninginnenrit 10 kilometer voor de finish onderuit. De Drent kon een gevallen collega niet meer ontwijken en ging ook zelf tegen het asfalt.Door het fysieke ongemak moet Reinders op 11 maart in eigen provincie de Ronde van Drenthe laten schieten. "Het is helaas niet anders", verzucht de onfortuinlijke coureur.Door zijn valpartij mist Reinders in ieder geval de Ronde van Drenthe. Die wordt zondag 11 maart verreden.