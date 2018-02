Droomdebuut voor scorende Locadia bij Brighton

VOETBAL - Jürgen Locadia is ideaal uit de startblokken geschoten bij Brighton & Hove Albion. De Emmenaar zorgde in zijn eerste wedstrijd voor de Engelse club voor de openingstreffer. Brighton won voor eigen publiek uiteindelijk met 3-1 van Coventry City.

Locadia maakte in januari de overstap van PSV naar de Premier League-promovendus. De aanvaller is de duurste aankoop ooit van Brighton. Door een bovenbeenblessure moest Locadia even wachten op zijn debuut voor, maar tegen Coventry mocht hij vanaf het begin meedoen. Beide clubs troffen elkaar in de vijfde ronde van het befaamde toernooi om de FA Cup.Locadia maakte direct een uitstekende indruk. In de vijfde minuut stond het aluminium succes voor de aanwinst nog in de weg, maar tien minuten later was het alsnog raak. De Drent schoot koel raak uit een voorzet van Anthony Knockaert.Door treffers van Connor Goldson en Leonardo Ulloa liep Brighton daarna uit tot 3-0. Coventry deed via Jonson Clarke-Harris nog iets terug. Locadia speelde in totaal 77 minuten.Door de zege staat Brighton in de kwartfinales van de FA Cup. Dat kreeg de club uit de badplaats in 1986 voor de laatste keer voor elkaar.