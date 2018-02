Deel dit artikel:











HZVV pakt met tien man punt tegen SDC Putten HZVV viert de gelijkmaker tegen SDC Putten

VOETBAL - HZVV heeft er weer een punt bij in de overlevingsstrijd in de hoofdklasse B. De Hoogeveners speelden op eigen veld met 1-1 gelijk tegen SDC Putten. HZVV stond lang op achterstand, maar maakte in de slotfase met tien man toch de gelijkmaker. Marlon Luchtenberg was de doelpuntenmaker.

Geschreven door Niels Dijkhuizen

HZVV miste vanmiddag vier spelers, waaronder twee spitsen. Yoran Popovic en Frank Strijker waren door de griep geveld. Daardoor startte Milan Ronkes als centrumspits en hij had het moeilijk tegen de sterke verdedigers van SDC Putten.



De gasten konden ook al vroeg heerlijk leunen op hun defensie door een zeer vroege goal van Jurian van den Brink. Jan Hup was kort daarna dichtbij de 1-1, maar zijn schot ging rakelings naast. Via Rick van den Brink en Jefta van den Broek had SDC Putten om voor rust de marge te verdubbelen, maar HZVV-doelman Hidde Streutker hield zijn elftal op de been.



Met Jos Fidom voor Milan Ronkes kreeg HZVV in de tweede helft meer dreiging. Een schot van de oud-spits van MSC ging voorlangs en een vrije bal van Jan Hup ging via de buitenkant van de paal naast. SDC Putten vond het prima, leunde achterover en loerde op de counter. In één van die counters trok Alex Zomer (volgens de arbiter) aan de noodrem. Het leverde de verdediger direct rood op, waardoor HZVV de laatste 25 minuten verder moest met tien man.



De 0-2 hing in de lucht, mar paal en lat waren HZVV goed gezind en acht minuten voor tijd kreeg de thuisclub zelfs nog loon naar werken. Marlon Luchtenberg mocht na een combinatie met Arjan Akkerman alleen af op doelman Manuel Hoogewoning en schoot beheerst raak: 1-1.