Deel dit artikel:











Alle uitslagen zaterdagamateurs (foto: RTV Drenthe)

VOETBAL - Niet alle wedstrijden gingen door vanmiddag, maar toch stonden de meeste zaterdagvoetballers op het veld. Hieronder de uitslagen van wedstrijden in klasses met een of meer Drentse clubs.

3e divisie

DVS'33 Ermelo - Spakenburg 5-1

Capelle - ONS Sneek 4-1

Scheveningen - Jong Almere City 4-1

Harkemase Boys - ACV afgelast

Jong Volendam - Spijkenisse 2-1

ODIN'59 - Magreb'90 1-0

Quick Boys - DOVO 1-0

Jong Groningen - ASWH 5-0

Jong FC Twente - VVOG 1-0



Hoofdklasse B

Ajax - Staphorst 2-2

CSV Apeldoorn - Zuidvogels 1-0

AZSV - NSC Nijkerk 3-1

DFS Opheusden - Berkum 0-2

Huizen - Eemdijk 0-1

HZVV - SDC Putten 1-1

Sparta Nijkerk - Excelsior '31 0-0

Urk - SC Genemuiden 3-0



1e klasse E

Drachtster Boys - Groningen 3-2

Noordscheschut - Buitenpost 2-3

Oranje Nassau - Zeerobben 4-1

Balk - PKC'83 0-1

Olde Veste'54 - Be Quick Dokkum 0-0

VEV'67 - Winsum 0-3

Blauw Wit'34 - Gorecht 3-1



2e klasse J

Gramsbergen - FC Klazienaveen 3-3

Nieuwleusen - DESZ 0-3

Omlandia - FC Meppel 0-0

Groen Geel - De Weide 2-4

Pelikaan S - Zuidhorn 2-2

Bedum - NEC Delfzijl 5-1

Drenthina - DZOH afgelast



3e klasse C

HFC'15 - Aduard 2000 4-1

DVC Appingedam - Noordwolde afgelast

Stadspark - Onstwedder Boys 2-0

Boerakker - Glimmen 1-3

ONR - Loppersum afgelast

The Knickerbockers - Niekerk 3-3

Mamio - Be Quick 1887 3-2



3e klasse D

Fit Boys - ZZVV afgelast

SVN'69 - LTC afgelast

BSVV - Lutten afgelast

FDS - Tonego afgelast

Hollandscheveld - OZC 3-1

SCN - Hoogeveen afgelast

Hardenberg'85 - SCD'83 1-3



4e klasse A

Nagele - Delfstrahuizen 0-2

Wolvega - VENO 6-0

Vitesse'63 - SVBS'77 9-2

Sleat - VHK 0-1

SVM - Creil 2-0

Heeg - Tolbeek 1-1



4e klasse C

Veenhuizen - Opende 4-1

VIOD - ODV 5-1

Haulerwijk - De Sweach afgelast

ASC - Oostergo 1-0

Harkema Opeinde - RWF 0-0

Friese Boys - Rottevalle 0-0



4e klasse E

Elim - VMC Amicitia 1-1

Tiendeveen - Borger afgelast

CSVC - SVBO 2-1

HS'88 - Sweel 6-0

NWVV - FC Zuidlaren 2-2

Lycurgus - Achilles 1894 2-2



5e klasse A

Bakhuizen - Boornbergum'80 2-2

Heerenveen - Ens 5-1

MSC - Hielpen afgelast

HJSC - SWZ Boso Sneek 1-3

Espel - Woudsend 2-2

IJVC - Blokzijl 4-0



5e klasse E

SC Angelslo - Veendam 1894 4-1

Erica'86 - VVAK afgelast

WVV - Mussel 4-3

Wildervank - NKVV 2-0

SETA - Damacota afgelast