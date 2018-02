Deel dit artikel:











Hijken DTC speelt beslissingswedstrijd om kampioenschap Hijken DTC maakt kans op de titel (foto: RTV Drenthe)

DAMMEN - Hijken DTC speelt op 3 maart een beslissingswedstrijd om de nationale titel. De Drentse damclub zette in de reguliere competitie het laatste duel in een overwinning om. Bij CTD Arnhem werd het 7-13.

In de beslissingswedstrijd om het kampioenschap neemt Hijken DTC het komende maand op tegen Van Stigt Thans. De rivaal uit Schiedam liet in de laatste speelronde eveneens geen steek vallen. Bij MTB Hoogeveen werd met 5-15 gewonnen.



Bordsaldo

Hijken DTC heeft in de beslissingswedstrijd een nadeel. Aangezien Van Stigt Thans over een beter bordsaldo beschikt, hebben de Zuid-Hollanders aan 10-10 genoeg voor de titel.