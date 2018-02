Deel dit artikel:











Dubbel verlies voor Noordscheschut tegen Buitenpost Wiebe Zinger kreeg direct rood (Foto: RTV Drenthe/René Posthuma)

VOETBAL - Noordscheschut leed zaterdagmiddag een dubbel verlies tegen koploper Buitenpost. Niet alleen verloor de ploeg van trainer André Mulder met 2-3, maar zag ook doelman Wiebe Zinger en Danny Kiekebelt met rood het veld verlaten.

De koploper van de 1e klasse E was in de eerste helft de bovenliggende partij en nam verdiend een 1-0 voorsprong door een treffer van Rudmer Loonstra, die de bal, geheel vrijstaand, kon binnen tikken.



Direct rood

Vlak voor rust kreeg Zinger van scheidsrechter Beltman een directe rode kaart. De doelman maakte een overtreding op de doorgebroken Marijn van Roeden, die professioneel naar de grond ging.



Direct na rust moest reservedoelman Roy Boertien de 0-2 toestaan. Danny Bouwman trapte over de bal, waarna Loonstra zijn tweede van de middag kon maken.



Veerkracht

Noordscheschut gaf echter niet op en knokte zich terug in de wedstrijd. Door treffers van Bouwman (prachtig afstandschot) en een kopbal van Nick Koster kwamen de Schutters weer langszij. Buitenpost kwam er nauwelijks nog aan te pas in de tweede helft.



Tien minuten voor tijd kreeg Noordscheschut geen loon naar werken. Uit een corner kopte Rob Dijkstra de winnende treffer binnen (2-3). In de slotfase kreeg Kiekebelt, na een lichte overtreding, zijn tweede gele kaart van de wedstrijd en verloor Noordscheschut niet alleen de wedstrijd, maar ook twee spelers.