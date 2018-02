Deel dit artikel:











Vrienden bouwen kapotte voermengwagen om tot stomende hot tub De vriendengroep samen in de hot tub (foto: Dylan de Lange/RTV Drenthe) De hot tub achter de trekker (foto: Dylan de Lange/RTV Drenthe) De vrienden hebben officiële regels opgesteld voor de hot tub (foto: Dylan de Lange/RTV Drenthe)

NIEUW MOSCOU - Een kapotte voermengbak. Wat moet je daarmee? Vier vrienden uit Nieuw Moscou hadden een briljant idee. Ze maakten er een verwarmd bad van: een hot tub.

Geschreven door Dylan de Lange

Johan Bakker is een van de vier vrienden. "Die voermengwagen deed het niet meer. Vroeger maalde hij het voer voor de koeien, maar nu stond hij hier maar achter de schuur. We wisten niet wat we ermee moesten, maar toen kwam het idee: we maken er een hot tub van."



Zitbankjes en tafeltje voor bier

De hot tub, een soort van luxe jacuzzi, is uitgerust met zitbankjes, een tafeltje voor de flesjes bier en verlichting voor in het donker. Een laddertje leidt je naar het bad op zo'n twee en halve meter hoogte. Met een beetje proppen passen er wel twintig personen in.



De verbouwing van voermengwagen naar hot tub bleek nog niet makkelijk. Alles moest waterdicht gelast worden en het water moet warm zijn. Daarom is er een haard onder de bak geïnstalleerd. Door middel van een spiraalvormige buis wordt het water verwarmd en in het bad gepompt. "Iemand moet dus steeds de kou in om een blok hout in de kachel te gooien, anders koelt het water af. Maar diegene kan dan ook meteen bier halen", grapt Johan.



Het duurt wel een poosje voordat de hot tub warm is. Dat heeft ook met de buitentemperatuur te maken. "In de zomer duurde het zo'n vijf uur voordat het bad op de ideale temperatuur was. Ongeveer 38 graden. Maar in de winter ben je soms wel zes à zeven uur aan het stoken."



Alleen voor vrienden

De hot tub rouleert binnen de vriendengroep. De jongens verhuren hem niet. "We gebruiken hem als iemand van ons een feestje geeft of voor tijdens de feestweek in het dorp. Hij heeft al op feestweken in Hollandscheveld en Alteveer gestaan."



Een filmpje van de bijzondere kar werd al erg goed bekeken op Facebook. De vriendengroep kreeg daar veel reacties op. Johan denkt wel te weten waarom: "Het is natuurlijk wel speciaal. Soms maken ze van giertanks wel zoiets, maar met een voermengwagen is dat volgens mij nog niet gebeurd. Dit is uniek."