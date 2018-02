Deel dit artikel:











Twee WK-punten voor Iwema op eerste dag in Rusland Jasper Iwema in de bocht (archieffoto: Jesper Veldhuizen / baansportfansite.nl)

IJSSPEEDWAY - Jasper Iwema uit Hooghalen heeft twee punten toegevoegd aan zijn voorlopige totaal bij de WK IJsspeedway. De toernooidebutant pakte zijn punten tijdens twee heats in het Russische Togliatti. In de overige drie heats bleef hij met lege handen achter.

Iwema is dit seizoen een vaste rijder op het mondiale kampioenschap. Hij greep exact een week geleden zijn eerste twee punten in Astana. De zondag in Kazachstan leverde daarna geen punten op, waardoor Iwema op de laatste plaats in het dagklassement eindigde.​ In Togliatti bezet hij de voorlopige veertiende plaats.



Redelijk tevreden

De Drent kijkt redelijk tevreden terug op de derde dag van het WK. "Ik hoop morgen op minder pech en betere starts", blikt Iwema vooruit op de tweede dag in Togliatti. In totaal zijn er deze WK IJsspeedway tien wedstrijden, verdeeld over vijf weekenden.