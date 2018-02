Deel dit artikel:











Vormeer dwingt podiumplaats af in Tilburg ImkeVormeer

MARATHONSCHAATSEN - Imke Vormeer is derde geworden bij de vijftiende wedstrijd om de KPN Marathon Cup. De schaatsster uit Meppel kwam na tachtig rondjes net tekort voor de overwinning.

Vormeer maakte op het laatste rechte stuk veel terrein goed, maar ze moest veel extra meters rijden en die 'omweg' brak haar uiteindelijk op. De overwinning in Tilburg ging naar Lisa van der Geest, die al geruime tijd in topvorm steekt. Ze schreef ook de veertiende wedstrijd om de Marathon Cup op haar naam én kroonde zich eind januari in Oostenrijk tot Nederlands kampioene op natuurijs.



De tweede plaats in Tilburg werd een prooi voor Jessica Merkens.